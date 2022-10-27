عبد اللهيان يقول إن إيران لن تسمح بأن يصبح أمنها القومي ومصالحها ألعوبة بيد الإرهابيين

علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على “الهجوم المسلح الذي استهدف مزار “شاه جراغ” الديني في مدينة شيراز”، مؤكدا أن “إيران لن تسمح بأن يصبح أمنها القومي ومصالحها ألعوبة بيد الإرهابيين”.

وقال عبد اللهيان، إن “هناك معلومات موثوقة بأن الأعداء خططوا لمشروع متعدد المراحل لزعزعة الأمن في إيران”، مضيفا أن هذه “الجريمة أوضحت بشكل كامل النوايا الخبيثة لداعمي الإرهاب والعنف في إيران”.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار “شاه جراغ” الديني في مدينة شيراز الإيرانية.

بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.

وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار “شاه جراغ”، إن: “العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين”.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار “شاه جراغ” الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.