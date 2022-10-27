ما هي "القنبلة القذرة" وما مخاطر استخدامها؟

ويمكن تصنيع “القنبلة القذرة” بمكونات عسكرية أو غير عسكرية ولهذا السبب تلجأ إليها بعض التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، التي تستخدمها كسلاح مدمر ضد القوات النظامية أو لقطع خطوط الإمداد أو لتدمير منشآت بصورة عشوائية، كما يقول تقرير لموقع الموسوعة البريطانية “بريتانيكا”.
ويوجد فرق كبير بين القنبلة النووية والقنبلة القذرة، فبينما يتم تصنع النوع الأول بتقنيات غاية في التطور وتزويدها بمواد نووية انشطارية مثل اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239، فإن النوع الثاني يتم تصنيعه بطرق بدائية تعتمد على وجود مادة انفجارية وتزويدها بمواد مشعة تنتشر في الأجواء بصورة عشوائية إثر الانفجار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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