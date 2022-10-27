ما هي "القنبلة القذرة" وما مخاطر استخدامها؟

ويمكن تصنيع “القنبلة القذرة” بمكونات عسكرية أو غير عسكرية ولهذا السبب تلجأ إليها بعض التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، التي تستخدمها كسلاح مدمر ضد القوات النظامية أو لقطع خطوط الإمداد أو لتدمير منشآت بصورة عشوائية، كما يقول تقرير لموقع الموسوعة البريطانية “بريتانيكا”.