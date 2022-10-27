القوات الروسية تسقط حوامة أوكرانية من طراز "مي-8" وتفشل هجوما على عدد من المحاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط حوامة تابعة للجيش الأوكراني من طراز “مي-8” في منطقة نوفوترويتسكوي بمقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى أربع طائرات مسيرة في عدة مناطق.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: “تم إسقاط مروحية من طراز “مي-8″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوترويتسكوي بمقاطعة زابوروجيه”.

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الدفاع الجوي بإسقاط أربع طائرات مسيرة في مقاطعة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية، و6 قذائف راجمات صواريخ “هيمارس” في منطقة أنتونوفكا بمقاطعة خيرسون.

الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في خيرسون ونيكولاييف

وأشارت الدفاع الروسية إلى صد هجوم للقوات الأوكرانية مدعومة بالمرتزقة على محور كوبيانسك، والقضاء على نحو 60 جنديا.

“على محور كوبيانسك، قام العدو بهجوم بسريتين تكتيكيتين معززتين بالمرتزقة، حيث قامتا بالهجوم على مواقع الجيش الروسي في اتجاه منطقتي نيكولايفكا وأورليانكا بمقاطعة خيرسون. تم صد الهجوم، والقضاء على نحو 60 جنديا ومسلحا أوكرانيا، ودبابة واحدة، وست مدرعات وثلاث شاحنات”. وزارة الدفاع الروسية

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كما أحبطت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا.

“على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، قامت سريتان تكتيكيتان تابعتان للقوات الأوكرانية بمهاجمة مواقع الجيش الروسي في اتجاه منطقتي مالايا ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفيي بودي بمقاطعة نيكولاييف. وقد قامت القوات الروسية بصد هجوم العدو، وإجبار وحدات القوات الأوكرانية على العودة إلى مواقعها. كما تم القضاء على أكثر من 60 جنديا، وتدمير 6 مدرعات، و7 مركبات”. وزارة الدفاع الروسية

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بالإضافة إلى ذلك، أحبط الجيش الروسي هجوما نفذته القوات الأوكرانية على منطقة تشيرنوبوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وكبدت قوات العدو بخسائر بلغت 120 جنديا.

“على محور كراسني ليمان، قامت كتيبة تابعة للقوات الأوكرانية بمحاولة الهجوم على منطقة تشيرنوبوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. قامت القوات الروسية بصد الوحدات المهاجمة، والقضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، و3 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، و4 شاحنات صغيرة”. وزارة الدفاع الروسية

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ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات في مناطق مختلفة من مقاطعة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد.