إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"‏

حذر الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، من أن منصة “تويتر” للتغريدات لا يمكن أن ‏تصبح “جحيما” تحت ملكيته، مؤكدا أن عملية استحواذه على الشركة البالغة 44 مليار دولار تسير قدما.‏

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” في تغريدة للمعلنين موضحا أنه بينما يرغب أن يصبح “تويتر” ساحة مدينة رقمية”، إلا أنه لا يمكن أن “يكون مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب”، وفق قوله.

وكتب: “يجب أن تكون منصتنا دافئة ومرحبة للجميع، حيث يمكنك اختيار التجربة التي تريدها وفقا لتفضيلاتك، تماما كما يمكنك الاختيار، على سبيل المثال، لمشاهدة الأفلام أو لعب ألعاب الفيديو التي تتراوح من جميع الأعمار إلى الكبار”.

وتابع: كما أنني أؤمن بشدة أن الإعلان عندما يتم بشكل صحيح من الممكن أن يسعدك ويسليك ويعلمك، ويمكن أن يُظهر لك خدمة أو منتجا أو علاجا طبيا لم تكن تعلم بوجوده من قبل، ولكنه مناسب لك”.

وأضاف الملياردير البالغ من العمر 51 عاما: “لكي يكون هذا صحيحا، من الضروري أن نُظهر لمستخدمي “تويتر” إعلانات ذات صلة بقدر الإمكان باحتياجاتهم” ، مشددا في هذا السياق على “المحتوى!”.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

وأكد إيلون ماسك، اليوم الخميس، شرائه “تويتر” قبل الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لإغلاق استحواذه على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

ويأتي استحواذ إيلون ماسك على “تويتر” في الوقت الذي ظل فيه موظفيه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.