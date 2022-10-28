تشديد الأمن حول السفارة الروسية في زيمبابوي بعد واقعة إطلاق نار

أعلنت الشرطة في زيمبابوي، اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في هراري، وذلك على خلفية استهداف رجل أمن بالسفارة، أمس الأربعاء، والذي أطلق الرصاص على الجاني.
جوهانسبرج – سبوتنيك. وأكد مساعد مفوض الشرطة في زيمبابوي، بول نياثي، لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس، أن “الشرطة عززت الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في العاصمة هراري بعد واقعة إطلاق نار حدثت مساء أمس الأربعاء”.
وأفاد المسؤول الأمني بـ”استمرار التحقيقات، وأنه سيتبعها بيان حول الدافع وراء إطلاق النار”.
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9 أكتوبر, 06:08 GMT
وكان موقع صحيفة “ذا هيرالد” المحلية قد أفاد اليوم، بإصابة شخص برصاص رجل أمن بالسفارة الروسية في حوالي السابعة مساء (التوقيت المحلي) وتم نقله إلى مستشفى “باريرنياتوا”، واصفاً حالته بالخطرة.
وذكر أن هوية الشاب لا تزال مجهولة وأن الشرطة شرعت في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وسبب اقتراب الرجل من الشرطي.
وأعلنت الشرطة في بيان، إن المشتبه به يبلغ 24 عاما ويخضع حاليا للعلاج.
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