تشديد الأمن حول السفارة الروسية في زيمبابوي بعد واقعة إطلاق نار

جوهانسبرج – سبوتنيك. وأكد مساعد مفوض الشرطة في زيمبابوي، بول نياثي، لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس، أن “الشرطة عززت الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في العاصمة هراري بعد واقعة إطلاق نار حدثت مساء أمس الأربعاء”.

وأفاد المسؤول الأمني بـ”استمرار التحقيقات، وأنه سيتبعها بيان حول الدافع وراء إطلاق النار”.