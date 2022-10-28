تركيا تحتجز 25 شخصا على خلفية انفجار منجم أودى بحياة العشرات

احتجزت السلطات التركية اليوم الخميس، 25 مشتبها به من بينهم مدير منجم مملوك للدولة في شمال غرب البلاد على خلفية انفجار أودى بحياة 41 شخصا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدير المنجم جيهات اوزدمير من بين المحتجزين.
الحجرف يعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم أماسرا
15 أكتوبر, 20:28 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت السلطات التركية مصرع 41 شخصا في انفجار منجم فحم قرب بلدة أماسرة بولاية بارتين شمالي البلاد.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.
وحوادث المناجم شائعة في تركيا، وتعد كارثة منجم “سوما” للفحم بمدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض و4 كيلومترات من مدخل المنجم.
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