منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الإصابات بالسل

حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد المصابين بالسل بما في ذلك النوع المقاوم للأدوية، على مستوى العالم لأول مرة خلال سنوات.
جاء هذا في تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس.
منظمة الصحة العالمية: نهاية كورونا مازالت بعيدة المنال
22 سبتمبر, 18:56 GMT
وقالت المنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم أصيبوا بالسل في عام 2021، بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وذكرت أن نحو 1.6 مليون شخص توفوا جراء المرض.
وأشارت المنظمة إلى أن نحو 450 ألف أصيبوا بالنوع “تي بي” المقاوم للأدوية، بزيادة بلغت 3% عن عام 2020.
وألقت منظمة الصحة العالمية باللوم على جائحة كورونا في زيادة مرض السل، قائلة إن الوباء “لا يزال له تأثير ضار على الوصول إلى تشخيص السل وعلاجه”.
وقالت إن التقدم الذي تم إحرازه قبل عام 2019 “تباطأ أو توقف أو انعكس”.
وأشارت إلى أن قيود كورونا بما في ذلك الإغلاق وبروتوكولات التباعد الجسدي، أعاقت أيضا خدمات علاج السل وربما دفعت بعض الأشخاص إلى تجنب الذهاب إلى المرافق الصحية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
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