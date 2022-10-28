مقتل فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، قرب حاجز حوارة، جنوبي نابلس.

رام الله – سبوتنيك. ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا، اليوم الجمعة، أكدت من خلاله مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية، كما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

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ويذكر أن يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، نجاح الأمن الإسرائيلي في تصفية قائد مجموعة “عرين الأسود” التي وقفت وراء عدد من الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي، وتسببت في سقوط قتلى بصفوفه في نابلس شمالي الضفة الغربية.

ونشر لابيد تغريدة على صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: “إن تصفية قائد منظمة عرين الأسود، وديع الحوح، ومعه عدد من الإرهابيين الآخرين، تأتي نتيجة نشاط مشترك لأجهزة الأمن: جيش الدفاع وجهاز الأمن العام والوحدة الشرطية الخاصة، الليلة الماضية في مدينة نابلس”.

وبدورها، نعت الحكومة الفلسطينية الضحايا في بيان، قائلة:

المجد والخلود لأقمار فلسطين الستة، الذين ارتقوا فجر اليوم في نابلس ورام الله.

ومساء الثلاثاء الماضي، أفاد بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة، بأن “القوات الإسرائيلية قامت بتفجير المختبر لصناعة العبوات الناسفة. خلال العملية تم خلالها استهداف عدد من المسلحين”.

وخلال النشاط العسكري، قام عشرات الفلسطينيين بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة نحو القوات الإسرائيلية التي قامت باستهداف مسلحين فلسطينيين، في وقت أفاد شاهد عيان لمراسل “سبوتنيك” أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمدينة.