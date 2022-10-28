ماسك يقيل كبار المسؤولين في "تويتر" بعد شرائه المنصة

ويأتي استحواذ إيلون ماسك على “تويتر” في الوقت الذي ظل فيه موظفوه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء، مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.