الخارجية الروسية تعلق على "اتفاقية إسطنبول" بشأن تطبيع الصادرات الزراعية

نشرت الخارجية الروسية بيانا تحدثت فيه عن “صفقة الحبوب” وما تتعرض له من مشاكل تؤخر عملها ووصول الشحنات.

الاتفاقية تم توقيعها في 22 يوليو/تموز، بشأن توريد المواد الغذائية الأوكرانية والأسمدة الروسية والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية. وتمت بمشاركة روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وجاء في البيان: “تعد روسيا، على عكس أوكرانيا، واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم، والتي من دونها لن تتعرض الدول المستهلكة للغذاء للمجاعة وإنما البلدان المنتجة أيضًا. ومع ذلك، لا تزال الشركات الروسية لا تستطيع تنفيذ التوريدات التجارية من الأسمدة، بل حتى نقل نحو 300 ألف طن من المنتجات إلى الدول الأكثر فقراً. ولا تزال هذه الأسمدة محجوزة بشكل رئيسي في مستودعات لاتفيا (80%)، وكذلك في إستونيا وبلجيكا وهولندا، التي لا تسمح سلطاتها بشحنها عبر برنامج الأغذية العالمي”.

وأضاف البيان: “السبب الرئيسي لهذا الوضع هو العقوبات الغربية الأحادية الجانب، والتي كان من المقرر تحييد أثرها السلبي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ وثيقة إسطنبول الثانية – المذكرة الروسية – الأممية بشأن تطبيع الصادرات الزراعية المحلية. على الرغم من التصريحات الصادرة في واشنطن وبروكسل برفع القيود المفروضة على المواد الغذائية والأسمدة، لا يزال الموردون والمنتجون الروس يواجهون مشاكل في سداد المدفوعات المصرفية والتأمين واستئجار السفن والوصول إلى الموانئ. في الواقع، ما زالت الإعفاءات المعلنة لا تعمل. الأمريكيون والأوروبيون، في الواقع، يعاقبون دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويمنعون وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية”.

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وأشار البيان إلى أنه وعلى الرغم من هذه التناقضات في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول، يواصل الممثلون الروس في مركز التنسيق المشترك العمل بحسن نية من أجل استمرار عملية تصدير الغذاء الأوكراني عبر البحر الأسود. في الوقت نفسه، إذا استغرق الأمر ثلاثة أسابيع لنقل أول مليون طن، فسيستغرق الأمر الآن أكثر من أسبوع بقليل لإرسال هذا الحجم، حيث يتم تحقيق هذا الأداء العالي والكفاءة إلى حد كبير بسبب الحمل الكبير على المتخصصين لدينا. لذلك، أثناء تفتيش إحدى سفن الشحن الجاف، وبسبب انتهاك متطلبات التهوية الإلزامية، أصيب ثلاثة من أعضاء فريق التفتيش الروسي بتسمم خطير بالدخان، والذي يستخدم لمعالجة الحبوب قبل النقل.