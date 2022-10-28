من هو الجنرال سوروفيكين؟

عيّن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين قائدا للمجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من يحدد نجاح إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟ ماذا نعرف عن القائد الجديد؟

ولد سيرغي سوروفيكين في 11 أكتوبر عام 1966، في مدينة نوفوسيبيرسك. في عام 1986 تخرج من الكلية العسكرية العامة في مدينة أومسك. لاحقًا تلقى التعليم في الأكاديمية العسكرية باسم ميخائيل فرونزيه وأكاديمية الأركان العسكرية للقوات المسلحة. تخرج من جميع المؤسسات التعليمية برتبة ممتاز.

بدأ الخدمة العسكرية في القوات السوفيتية في أفغانستان. واصل لاحقًا خدمته العسكرية في فرقة تامان كقائد فصيلة مشاة مؤللة كانت من بين وحدات النخبة في القوات المسلحة. في عام 1989، سحب سوروفيكين مدرعة قتالية مشتعلة وفيها ذخائر من مجمع للعسكريين، وتلقى وساما لذلك.

شاركت فرقته في دعم حالة الطوارئ في العاصمة، المعلنة من قبل “لجنة الدولة لحالة الطوارئ”، التي شكلها عدد من المسؤولين السوفييت في الفترة من 18-21 أغسطس/آب 1991.

وليلة 20 أغسطس 1991، واجه المتظاهرون الرتل العسكري الذي كان تحت قيادة سوروفيكين. طالب سوروفكين المتظاهرين فتح الطريق، وراح يطلق الرصاص في الهواء. رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات على العسكريين. أمر الجنرال باختراق المتظاهرين وتمكن عدد من المدرعات اجتياز الحاجز البشري. وبدأ مدافعو البيت الأبيض يصعدون على المدرعات. ونتيجة لذلك دهست إحدى المدرعات ثلاثة مواطنين من موسكو، وهم كانوا ضحايا الانقلاب الوحيدين.

تم اعتقال سوروفيكين بعد ذلك، لكن في ديسمبر/كانون الأول عام 1991، أغلقت النيابة العامة القضية الجنائية. بعدها تم الإفراج عن سوروفيكين، حتى أنه تمت ترقيته إلى رتبة رائد من قبل الرئيس الروسي بوريس يلتسين.

ومن عام 1995، خدم في الفرقة 201 في طاجيكستان التي أمنت الغطاء للحدود بين طاجيكستان وأفغانستان.

منذ عام 2003 – قائد فرقة في جمهورية الشيشان. كانت هذه الوحدة نواة مجموعة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة على أراضي القوقاز الشمالي، وشارك أكثر من مرة في القتال ضد المسلحين الشيشان. أثناء قيادته للفرقة اكتسب سوروفيكين سمعة القائد الصارم والعنيد. وخلال خدمته في الشيشان، ترك وعده المعلن المتمثل في القضاء على ثلاثة مسلحين مقابل مقتل جندي واحد، أصداء واسعة.

منذ عام 2008، أصبح قائدا لإدارة العمليات الرئيسية في قيادة أركان الجيش وكان مسؤولا عن تخطيط وقيادات القوات. وتقليديا ترأس هذه الإدارة، في زمن الاتحاد السوفيتي، وفي التاريخ المعاصر لروسيا الاتحادية، قادة عسكريون أكفاء ذوي خبرة في قيادة الأركان، في الوقت الذي كان سوروفيكين يشغل مناصب قيادية للقوات.

ومنذ خريف عام 2011، أصبح رئيسا لفريق العمل الخاص بإنشاء جهاز الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع.

في عام 2014، تم تعيينه قائدا لقوات المنطقة العسكرية الشرقية. في هذا المنصب شارك بنشاط في إنشاء البنية التحتية العسكرية في جزر كوريل في القطب الشمالي.

منذ مارس/آذار 2017، كان قائدا لمجموعة القوات الروسية على الأراضي السورية. في هذه الفترة تمكن الجيش السوري بدعم من القوات الروسية من تنفيذ عدد من العمليات الاستراتيجية التي مهدت بالتالي لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي ( محظور في روسيا وعدد من الدول الأخرى).

في 22 أكتوبر عام 2017، تم بأمرٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعيين سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الجوفضائية الروسية.

في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، مُنح سيرغي سوروفيكين لقب “بطل روسيا”، تقديرًا لشجاعة وبطولة أظهرهما أثناء الخدمة العسكرية في سوريا.

كما نال وسام القديس غيورغي، وثلاثة أوسمة للشجاعة، ووسام الاستحقاق العسكري وميداليات عدة.