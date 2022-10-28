الهلال الأحمر لـ"سبوتنيك": تثبيت جنسية 476 طفلا سوريا ولدوا في مخيمات اللجوء اللبنانية

لليوم الثاني على التوالي، تستمر عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق آلية مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية.

وعادت، أمس، عشرات الأسر المهجرة يقدر أعداد أفرادها بالمئات، عبر معبري (الدبوسية) في ريف حمص و(الزمراني) في ريف دمشق الشمالي، إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، وسط تسهيلات وإجراءات ميسرة من الجانب السوري، شملت استخراج الأوراق الثبوتية وتثبيت الولادات وتقديم الرعاية الصحية، ونقل المهجرين إلى قراهم وبلداتهم التي نزحوا منها بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها خلال سنوات الحرب الأولى.

دفعة جديدة الاثنين المقبل

وأكد محافظ ريف دمشق، صفوان أبو سعدى، في تصريح لـ “سبوتنيك”، “استقبال 500 عائلة سورية قادمة من لبنان حتى الآن”، مؤكدا “تقديم التسهيلات لهم للعودة إلى منازلهم”.

وأوضح المحافظ أبو سعدى أن الجهات المعنية في المحافظة “قدمت الجهات المعنية لللاجئين الوافدين الرعاية الصحية والغذائية، تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية، بعد تزويدهم بالوثائق المدنية لإثبات الحقوق العقارية الخاصة بهم”.

ولفت أبو سعدى “تبسيط الإجراءات الإدارية للعائدين، وإيصالهم إلى بلداتهم وبيوتهم بيسر وأمان”.

© Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان 1 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 2 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 3 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 4 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 5 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 6 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 1 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان 2 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 3 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 4 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 5 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 6 /6 © Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم

وكشف محافظ ريف دمشق عن أن دفعة جديدة من اللاجئين ستعود إلى وطنها من لبنان يوم الاثنين المقبل.

من جهتهم، عبّر عدد من السوريين العائدين من لبنان لـ “سبوتنيك” عن شعورهم بالسعادة لعودتهم إلى بلدهم الأم.

© Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم © Sputnik . Shams Molhem

450 طفلا دون وثائق

من جهته، تحدث المحامي محمد عماد ياسر، المسؤول القانوني في منظمة الهلال الأحمر السوري لـ “سبوتنيك”، عن دور المنظمة من حيث تقديم المساعدات الغذائية والصحية إضافة للتسهيلات القانونية من خلال تثبيت زواج السوريين العائدين، إضافة إلى تسجيل الأطفال الذين ولدوا في المخيمات والعمل على استخراج وثائقهم القانونية والرسمية التي تثبت شخصيتهم.

ولفت ياسر إلى تسجيل نحو 476 شخصا، معظمهم أطفال ولدوا في مخيم (عرسال) اللبناني، يحتاجون استخراج وثائق شخصية لكي يحصلوا على حقوقهم القانونية في بلدهم.

وقال العائدون إن مرسوم العفو الذي شملهم هو مكرمة من رئيس الجمهورية بشار الأسد، مؤكدين أن معظمهم كان ينتظر لحظة لقاء أهله وأقاربه بعد أن تم تهجيرهم من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.

© Sputnik . Shams Molhem عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم © Sputnik . Shams Molhem

لا إصابات كوليرا بين الوافدين

وعلى التوازي، كانت مديرية صحة ريف دمشق على جاهزية تامة بكوادرها وعياداتها المتنقلة وسط استنفار تام لإجراء كامل الفحوص الطبية اللازمة، وتقديم الخدمات الصحية للعائدين.

مدير صحة ريف دمشق، الدكتور ياسين نعنوس، قال لـ “سبوتنيك”:

“إن 23 طبيبا وممرضا تم استنفارهم لتقديم الفحوصات اللازمة للعائدين واللقاحات للأطفال”.

وبيّن نعنوس أنه تم تقديم الفحوص والأدوية لبعض العائدين، في حين كان هناك حالة خطرة واحدة لسيدة، وتم اتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة لإنقاذ حياتها، ومن ثم تم نقلها إلى مشافي دمشق”، نافيا وجود أي إصابة كوليرا أو كورونا بين العائدين.

وأوضح نعنوس أن “190 عائدات تلقوا الرعاية الطبية، في حين تم تقديم لقاحات روتينية لـ 97 آخرين، كما تم تلقيح 120 طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال”.