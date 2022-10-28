أبو الغيط يتحدث عن تحديات تدفع لإعادة النظر في أولويات التعاون العربي

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، عن تحديات تدفع الدول أعضاء الجامعة إلى إعادة النظر في أولويات العمل العربي المشترك.

جاءت تصريحات أبو الغيط خلال انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وقال خلالها: “نجتمع اليوم للنظر في الملف الاقتصادي المرفوع للقادة العرب الذين يجتمعون بعد أيام للنظر في مشروعاته”.

وتابع أبو الغيط: “يشمل اجتماع المجلس موضوعات جرى بحثها باستضافة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي درسها في الدورات السابقة”، مشيرا إلى أن “الموضوعات التي نناقشها تشمل طيفا واسعا من الموضوعات العربية في المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم”.

ولفت الأمين العام إلى أن الوضع الدولي الجديد أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، خاصة بعد التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا التي كشفت عن أوجه الضعف في الكثير من المنظومات الاقتصادية والتي تدفع لإعادة النظر في أولويات العمل العربي المشترك.

وأشار أبو الغيط إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن موضوعات متعلقة بالأمن الغذائي ووثائق أعدتها الجامعة العربية استجابة لطلب وزير خارجية الكويت بشأن إعداد استراتيجية.

وتابع: “أود في هذا الصدد، أن ألقي الضوء على بعض ما تضمنته تلك الوثائق من حقائق وأرقام مقلقة في نظري، فعلى الصعيد العالمي تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدلات الدين والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد، مع كل ما يرتبه ذلك من تبعات خطيرة كالركود الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والجوع كما ارتفعت أسعار سلال الغذاء الأساسية بشكل غير مسبوق على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، وإذا كان العالم قد واجه حتى اليوم أزمة في أسعار الغذاء، فإننا قد نواجه في العام القادم، وللأسف الشديد، أزمة في توفر الغذاء الكافي”.

انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية

وحذر الأمين العام من أن مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة منها الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي.

وأضاف أبو الغيط أنه لمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة، “تقدم وثائق الأمن الغذائي العربي المعروضة على حضراتكم رؤيةً شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية، وتُعالج بعض بنود هذا الاجتماع أيضا موضوع الأمن الغذائي العربي بهذا النهج المتكامل وأذكر هنا على سبيل المثال، الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، ومبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً، واستدامة المراعي العربية وغيرها”.

وشدد أبو الغيط بالقول: “إننا اليوم في منتصف المدة الزمنية التي حُددت لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي اتفق عليها قادة العالم في عام 2015، والملاحظ أن الجهود الدولية في أقاليم بعينها لا تزال تراوح مكانها تجاه العديد من الأهداف والغايات، بل إننا فقدنا للأسف بعض المكاسب المحققة، وقناعتي أن المرحلة المقبلة ستتطلب التفكير والعمل في قضايا التنمية بنهجٍ تكاملي يُعالج قضايا الغذاء والطاقة والمناخ باستراتيجية تركز على الاتصال الوثيق بين هذه العناصر، وتأثيرها على بعضها البعض”.

الجامعة العربية تعلق على إبرام اتفاق الحدود البحرية رسميا بين لبنان وإسرائيل

واختتم الأمين العام تصريحاته، قائلا: “لقد صار واضحا أن إنتاج الطاقة ينطوي على تأثير خطير على المناخ، ولكن الطاقة، من جانب آخر، تمثل مدخلاً مهماً في إنتاج الغذاء، وتؤثر الظواهر المناخية، وبخاصة الجفاف، على إنتاج الغذاء أيضا ومن ثمّ لا يمكن معالجة هذه القضايا الثلاث سوى برؤية تكاملية ومستقبلية، خاصة ونحن على أعتاب قمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بعد أيام، وفي العام القادم تستضيف قمة المناخ دولة عربية أخرى، هي الإمارات، بما يمنح العالم العربي فُرصة مهمة لطرح مواقفه وقضاياه وشواغله ليس فقط حيال قضية المناخ، ولكن أيضاً ما يرتبط بها من استدامة النمو وإنتاج الغذاء والطاقة”.

وانطلقت، اليوم الجمعة، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برئاسة الجزائر.