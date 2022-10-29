الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن “المراجعة الخاصة بأمريكا بشأن موقفها النووي لعام 2022″، والتي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، تنبثق بشدة من ‏الحرب الباردة وعقلية المحصل الصفري.‏

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، أن المراجعة الأمريكية “تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية”.

وقال: “من الواضح أن هذا يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي”، مؤكدا أن “الصين لديها القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية، ولن ينجح ابتزاز الولايات المتحدة النووي مع الصين”.

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وحثت الصين أمريكا على “التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي، والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والسلام والأمن العالميين”.

وذكرت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أمس الخميس، أن “الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل”.