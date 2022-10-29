عون يعلن توصل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع ‏الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.‏

وذكر حساب الرئاسة اللبنانية على “تويتر” أن “الرئيس عون تبلّغ ذلك من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب”.

الرئيس عون تبلّغ من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توصل المحادثات مع الوفد القبرصي الى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2022

وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة “سبوتنيك” الأسبوع الماضي، أن وفدا حكوميا قبرصيا سيزور البلاد الاثنين الماضي، لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.

الأردن يثمن الجهود الأمريكية لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الخميس: “رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة”.

وأضاف غندلمان أن “الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة”.