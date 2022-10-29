الجيش السوداني يبدأ عملية تمشيط في البحر الأحمر بعد غرق سفينة تحمل علم بنما

قال الجيش السوداني، مساء اليوم الجمعة، إنه بدأ في نشر قطع من الأسطول البحري للقيام بعمليات بحث بعد غرق سفينة تحمل علم بنما في البحر الأحمر.

وقال الجيش في بيان على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): “تباشر القوات البحرية السودانية هذه الأيام القيام بعمليات البحث ونشر قطع من الأسطول البحري على الساحل جنوب بورتسودان”.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي “على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي خلال الأيام الماضية”.

كما أوضح الجيش السوداني أن بعض الحاويات التي كانت على متن السفينة قذفت بها الأمواج إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني مما قد يؤثر على حركة السفن التجارية.

القوات البحرية السودانية تباشر عمليات بحث على الساحل جنوب بورتسودان، على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي، ووصول بعض الحاويات التي كانت على متنها إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني https://t.co/BnNMjRJB0r#سونا #السودان pic.twitter.com/Sh8BcQREc7 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 28, 2022

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مسؤول في ميناء سواكن السوداني لصحيفة “الصيحة” إن “الحاويات الطافية على السواحل جنوب ميناء سواكن قبالة جزيرة (تلا تلا)، والتي قذفت بها الأمواج من السفينة الغارقة؛ هي عبارة عن حاويات تحمل مواد تموينية عادية، حلويات ومعلبات، ولا تسبب أي أضرار بيئية أو تعرقل حركة الملاحة”.