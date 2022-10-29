آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن الآلاف من المتظاهرين في التشيك نزلوا إلى شوارع براغ مطالبين باستقالة الحكومة التشيكية، ودعوا إلى إجراء مفاوضات مع روسيا.

وذكرت صحيفة “براغ مورنينغ” أن آلاف التشيكيين احتجوا في براغ، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالة حكومة يمين الوسط لجعل الانتخابات المبكرة ممكنة، ودعوا إلى إجراء محادثات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز قبل الشتاء.

ونُظمت مظاهرة العيد الوطني في الساحة الرئيسية في براغ من قبل حركات سياسية يمينية متطرفة وجماعات راديكالية والحزب الشيوعي. وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المسيرة، حسب الصحيفة.

عمال صناعة الصلب في ألمانيا ينفذون إضرابا

ولوح المتظاهرون بالأعلام التشيكية ورددوا شعارات “استقيل استقيل” وحملوا لافتات تطالب بالانسحاب من حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي.