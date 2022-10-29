إيران تجدد استعدادها للمساعدة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية، بحثا خلالها الأزمة الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك. وتبادل عبد اللهيان وكوليبا خلال المكالمة الهاتفية الآراء ووجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

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ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، بيانا أكدت فيه أن عبد اللهيان أجرى ونظيره الأوكراني محادثة هاتفية، ناقشا خلالها آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مجددا رفض بلاده الشديد للادعاءات المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار الإيرانية في الحرب في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان:

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الحرب في أوكرانيا واليمن وغيرها.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن لبلاده علاقات طيبة مع روسيا وتعاون دفاعي قديم، إلا أن السياسة الإيرانية تجاه الحرب في أوكرانيا تقوم على احترام وحدة أراضي الدول، وعدم إرسال أسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وإيقاف الحرب وإنهاء التهجير للمدنيين.

وأوضح عبد اللهيان أن السياسة الخارجية الإيرانية واضحة تماما وقائمة على معيار واحد ومعارضة الحرب، موضحا استعداد بلاده لعقد اجتماعات فنية بحضور خبراء عسكريين من البلدين دون الحاجة إلى أي وسيط لنفي هذه المزاعم، واصفا تصريحات بعض المسؤولين الغربيين، بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال وزير الخارجية الإيراني:

نحن مستعدون للمساعدة في وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ومن جهته، ثمَّن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، الموقف الإيراني بشأن عدم إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن الحوار بين الوفود الفنية العسكرية للبلدين أمر مهم.