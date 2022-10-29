غروسي يشير إلى فقدان الولايات المتحدة للريادة في مجال التكنولوجيا النووية التجارية

ففي لقاء يوم الجمعة في مؤسسة كارنيغي في الولايات المتحدة، أشار غروسي أن الولايات المتحدة ليست لاعبا اقتصاديا مؤثرا في التكنولوجيا النووية التجارية مثل روسيا والصين.

وقال غروسي: “هذه مشكلة لأمريكا. لقد كانت زعيما تقليديا وفقدت هذه المناصب القيادية”. ووفقا له، على مدار العشرين عاما الماضية، جاء 3 % فقط من الغيغاوات المضافة من الولايات المتحدة.