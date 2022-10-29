طائرة استطلاع أمريكية دون طيار تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم

وفقًا لموقع Flightradar2، الذي يسمح بتتبع حركة الطائرات في الوقت الفعلي، أقلعت طائرة الاستطلاع دون طيار من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية في الساعة 05.44 بتوقيت موسكو. وحلقت على علو وصل لأكثر من 15 كيلومترًا ومضت عبر المجال الجوي لليونان وبلغاريا إلى البحر الأسود.

وفقًا للشركة المصنعة، تم تصميم الطائرة دون طيار Global Hawk للاستطلاع والمراقبة. وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، وهي مصممة لتلقي صور عالية الدقة لمساحات كبيرة من الأرض في الوقت الفعلي تقريبًا، وقادرة على العمل في أي طقس وفي أي وقت من اليوم.