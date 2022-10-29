طائرة استطلاع أمريكية دون طيار تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم

تحلق طائرة استطلاع أمريكية دون طيار من طراز نورثروب غرومان RQ-4B Global Hawk، أقلعت من قاعدة جوية في صقلية، لعدة ساعات على ارتفاع 17 كيلومترًا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وفقًا لموقع Flightradar2، الذي يسمح بتتبع حركة الطائرات في الوقت الفعلي، أقلعت طائرة الاستطلاع دون طيار من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية في الساعة 05.44 بتوقيت موسكو. وحلقت على علو وصل لأكثر من 15 كيلومترًا ومضت عبر المجال الجوي لليونان وبلغاريا إلى البحر الأسود.
وبحسب الموقع، تعود الطائرة لسلاح الجو الأمريكي ولها رقم تسجيل 11-2046، وإشارة النداء Forte-10.
وفقًا للشركة المصنعة، تم تصميم الطائرة دون طيار Global Hawk للاستطلاع والمراقبة. وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، وهي مصممة لتلقي صور عالية الدقة لمساحات كبيرة من الأرض في الوقت الفعلي تقريبًا، وقادرة على العمل في أي طقس وفي أي وقت من اليوم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك