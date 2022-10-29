رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية لخفض الإنفاق

وكانت بريطانيا قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سوناك الذي كان وزيرًا للمال في ذلك الوقت، العام الماضي، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.

ولكن “تلغراف” أشارت في تقريرها إلى أن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.