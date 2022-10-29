الشرطة السعودية تلقي القبض على مواطن أساء للعملة الوطنية

ألقت الشرطة السعودية القبض، اليوم السبت، على مواطن بتهمة امتهان والإساءة للعملة الوطنية.

وقالت صحيفة “سبق” إن دوريات الأمن في محافظة الطائف السعودية قبضت على مواطن وثّق ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية.

من جانبه، أعلن الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، في بيان لها، إن “جهودها في مكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول الهجري المنصرم، أسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وتوقيف 60 متهما”.