سعيد يؤكد تمسك الدولة التونسية بدورها الاجتماعي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعن ترسيخ الحق في الصحة والتغطية الاجتماعية.
وقالت قناة “نسمة” التونسية إنه تم انعقاد لقاء بين قيس سعيد ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، تناولا خلاله سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية ومجالات تدخلها لشدّ أزر المحتاجين، يوم أمس الجمعة، في قصر قرطاج.
وشدد سعيد على أن الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعن ترسيخ الحق في الصحة والتغطية الاجتماعية وغيرها من الحقوق الأساسية في الواقع لا في النصوص فقط.
وأوضح الرئيس سعيد أن “النصوص توضع لا لأن تنشر في الرائد الرسمي دون أن تجد طريقها إلى التطبيق كما حصل في السنوات الماضية التي وضعت فيها نصوص يعرف من وضعها أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ وصار التونسيون والتونسيات يطالبون في الخطب والاحتجاجات بتفعيل هذا القانون أو هذا الأمر الذي مرت على وضعه سنوات دون أي أثر في حيز الواقع”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول عام 2026.
وحسب موقع قناة “نسمة”، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة المال سهام البوغديري ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي مع وفد صندوق النقد الدولي بعدد من الممثلين بوسائل الإعلام.
وقدمت وزيرة المال عرضًا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار قرض بقيمة نحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
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