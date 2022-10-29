بوشيلين يعلن عن عملية تبادل 50 أسيرا مع أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، عن عملية تبادل أسرى مرتقبة مع نظام كييف.

وكتب بوشيلين عبر قناته على “تلغرام”: “اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين”.

من بينهم سبعة أشخاص من جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنان من جمهورية لوغانسك الشعبية، نحن ننتظر عودة الرجال إلى وطنهم.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 110 مواطنين روس من أوكرانيا إلى وطنهم بينهم 72 بحارًا من سفن مدنية.

وقالت الوزارة في بيان: “في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 110 مواطنين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بينهم 72 بحارًا روسيًا من السفن المدنية التي احتجزها نظام كييف منذ فبراير/شباط 2022”.