صرح فلاديمير دجباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي، أن بيانات وزارة الدفاع الروسية حول ضلوع بريطانيا في المشاركة بالهجوم الإرهابي على خطوط “نورد ستريم”، تعطي أسبابا لمطالبة لندن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع المشاركين في المشروع.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي “نورد ستريم 1 و2”.

وأضاف دجباروف: “منذ البداية لم أستبعد مشاركة البريطانيين في الهجوم”.

وشدد على أنه إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تملك أدلة جدية بأن البريطانيين “لهم يد” في انفجارات على خطوط أنابيب الغاز، فإن “المشاركين في المشروع لديهم كل الفرصة للمطالبة بتعويضات من بريطانيا”.