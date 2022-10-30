وكيل وزارة الخارجية العمانية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن وجود توافق عربي حول استراتيجة الأمن الغذائي

قال وكيل وزارة الخارجية في سلطنة عمان للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة الحارثي، اليوم السبت، إن ‏‏”استراتيجية الأمن الغذائي تحتل أولوية في الاهتمامات العربية والقمة العربية التي تقام في الجزائر”.‏

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن “العديد من المبادرات العربية المطروحة معنية بالأمن الغذائي، وأنه سيجرى بحث الأدوار التي يمكن أن تقدمها كل دولة في إطار استراتيجية الأمن الغذائي العربي”.

وشدد على “التوافق العربي على استراتيجية الأمن الغذائي العربي، وأن المأمول من القمة الحالية أن تخرج بما يحقق تطلعات الشعب العربي”.

ولفت إلى أن “السودان يمكن أن يلعب دورا هاما في استراتيجية الأمن الغذائي، خاصة أنها تعتبر سلة الغذاء العربي”.

انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية