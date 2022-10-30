السوداني يدعو لتعزيز العلاقات بين العراق والسعودية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية.

جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة

وقال البيان إن رئيس الحكومة السوداني، استقبل السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.

وخلال اللقاء، نقل السفير برقية خطّية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز تتضمن تهنئة للسوداني بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء أكد السوداني على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.