الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من حرب عالمية باردة وشيكة

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن العالم أصبح على وشك الدخول في حرب باردة جديدة.

الجزائر – سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر.

أبو الغيط يلتقي بوزير الخارجية الكويتي قبيل انعقاد قمة الجزائر

وقال الأمين العام للجامعة: “علينا صياغة مواقف جماعية موحدة، وسط الاستقطاب الشديد الذي يعرفه العالم”، مضيفا أن “العالم يقترب من حرب باردة حادة”.

وأشار أبو الغيط إلى أن الأزمة الأوكرانية التي عكست صراع القوى الكبرى، أسفرت عن تداعيات سلبية طالت الدول كافة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بين الدول العربية لصياغة موقف جماعي قوي وموحد.

ودعا أبو الغيط، خلال كلمته، إلى تحرك عربي مشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية.