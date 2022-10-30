بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات… معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022

وتشمل القوات الجوية السعودية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية كما يلي:
المقاتلات والطائرت الاعتراضية: تصنف في المرتبة الـ 9 عالميا وتضم 283 طائرة.
الطائرات الهجومية: تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا بـ 81 طائرة.
طائرات النقل العسكري: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 49 طائرة.
طائرات التدريب: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 190 طائرة.
طائرات المهام الخاصة: تصنف في المرتبة رقم 20 عالميا وتضم 14 طائرة.
طائرات التزود بالوقود: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 22 طائرة.
المروحيات: تحتل المرتبة رقم 15 عالميا وتضم 258 مروحية.
المروحيات الهجومية: تحتل المرتبة رقم 18 عالميا بـ 34 مروحية هجومية.
وتمتلك السعودية 214 مطارا في الخدمة وهو ما يجعلها تحتل المرتبة رقم 25 عالميا في هذا المجال.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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