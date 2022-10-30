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بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات… معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
يصنف الجيش السعودي في المرتبة 20 عالميا، بينما تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.

وتضم القوات الجوية السعودية 897 طائرة حربية، حسبما ذكر موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي وفقا لإحصائيات عام 2022.
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وتشمل القوات الجوية السعودية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية كما يلي:

المقاتلات والطائرت الاعتراضية: تصنف في المرتبة الـ 9 عالميا وتضم 283 طائرة.

الطائرات الهجومية: تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا بـ 81 طائرة.

طائرات النقل العسكري: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 49 طائرة.

طائرات التدريب: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 190 طائرة.

طائرات المهام الخاصة: تصنف في المرتبة رقم 20 عالميا وتضم 14 طائرة.

طائرات التزود بالوقود: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 22 طائرة.

المروحيات: تحتل المرتبة رقم 15 عالميا وتضم 258 مروحية.

المروحيات الهجومية: تحتل المرتبة رقم 18 عالميا بـ 34 مروحية هجومية.

وتمتلك السعودية 214 مطارا في الخدمة وهو ما يجعلها تحتل المرتبة رقم 25 عالميا في هذا المجال.

© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالقوات الجوية السعودية – طائرات حربية سعودية

القوات الجوية السعودية – طائرات حربية سعودية
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
يذكر أن السعودية تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري الذي وصل إلى 46 مليار دولار في 2022.
اكتمال وصول القوات السعودية إلى قاعدة الظفرة الإماراتية للمشاركة في تدريبات
أمس, 14:11 GMT
ووصلت قوة من الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، للمشاركة في تدريبات عسكرية تحاكي عمليات عسكرية متنوعة مع شركاء دوليين.

© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية

معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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