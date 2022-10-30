بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات… معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022

وتشمل القوات الجوية السعودية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية كما يلي:

وتمتلك السعودية 214 مطارا في الخدمة وهو ما يجعلها تحتل المرتبة رقم 25 عالميا في هذا المجال.

يذكر أن السعودية تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري الذي وصل إلى 46 مليار دولار في 2022.

ووصلت قوة من الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، للمشاركة في تدريبات عسكرية تحاكي عمليات عسكرية متنوعة مع شركاء دوليين.