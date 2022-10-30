الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في الكونغو بعد تقدم المتمردين

سيطر المتمردون على المزيد من الأراضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما دفع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلد الأفريقي لرفع مستوى تأهب قواتها لدعم الجيش الكونغولي.

وأدانت بعثة منظمة الأمم المتحدة “الأعمال العدائية لحركة “إم 23” المتمردة ودعت إلى الوقف الفوري للقتال.

الكونغو الديمقراطية: إنشاء منصة خاصة لتوطيد العلاقات التجارية والصناعية بين موسكو وكينشاسا

وقالت البعثة على تويتر إنها تقدم “دعما جويا ومعلومات استخبارية وعتادا”، بالإضافة إلى مساعدة طبية لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال جنود حفظ السلام إنه “تم حشدهم لدعم” جيش الكونغو الذي اشتبك هذا الأسبوع مع حركة إم 23 حول طريق سريع استراتيجي.

وقالت البعثة إنها أقامت “مركز تنسيق عمليات” مع الجيش وتقوم برحلات استطلاع ومراقبة، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول مستوى التأهب.

وفي وقت سابق اليوم السبت، ذكر سكان ومسؤولون أن حركة “إم 23” استولت على بلدتي كيوانجا ومركز روتشورو الواقعتين على محور استراتيجي يربط غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في مدن الشمال وأوغندا.

يذكر أن حركة “23 مارس” المعروفة كذلك باسمها المختصر “إم 23” هي ميليشيا كونغولية تتشكل من عناصر ينتمون لعرقية التوتسي.