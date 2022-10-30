مفاوض في جماعة "أنصار الله": الحوار مع السعودية ينحصر في وقف الحرب وإعادة الإعمار

قال عضو الوفد المفاوض في جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك العجري، اليوم السبت، إن الحوار مع السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في اليمن، ينحصر في وقف الحرب، وإعادة الإعمار.

القاهرة – سبوتنيك. وكتب العجري عبر “تويتر”: “المفاوضات مع السعودية لا تعني استبعاد الأطراف اليمنية الأخرى من الحل السياسي، الحديث مع السعودية ينحصر في وقف الحرب، رفع الحصار، إعادة الأعمار”.

وأضاف: “في المرحلة السياسية ستكون هذه الأطراف جزءا من الحل السياسي، لكن على أساس الثوابت الوطنية، وحدة وسيادة اليمن، وإنهاء هذه الأطراف تبعيتها للخارج”.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت “أنصار الله” وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

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وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.