مصدر دبلوماسي جزائري ينفي وجود خروقات بروتوكولية خلال استقبال الوفد المغربي

علق مصدر دبلوماسي جزائري على التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام ومنسوبة إلى مصدر مغربي رفيع المستوى، حول “خروقات بروتوكولية” خلال استقبال الوفد المغربي.

موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر الدبلوماسي الجزائري: “نتأسف للتصريحات المنسوبة لمصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى حول مزاعم خروقات بروتوكولية في حق الوفد المغربي”.

وأضاف المصدر: “مراسم الاستقبال التي حظي بها الوزير المغربي، هي نفسها التي خُصّت بها باقي الوفود العربية المشاركة”.

ولفت المصدر إلى أن هذه الادعاءات لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تشوش على أشغال قمة الجزائر.

في وقت سابق السبت، علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على ما وصفه بـ “ادعاءات مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن الوفد المغربي ووزير خارجية المغرب غادروا قاعة اجتماعات القمة”، مضيفا: “هذا غير صحيح نهائيا”.

بوريطة يؤكد أنه لم يغادر قاعة اجتماعات القمة العربية وأن ادعاءات انسحاب المغرب غير صحيحة

وتابع، في تصريحات خاصة لمراسل “سبوتنيك”: “الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي أن نخوض المعارك أينما كانت وألا نترك المجال أو الكرسي فارغا”.

وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر، اليوم السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة الـ 31 لإقرارها.