رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، الحداد الوطني على ضحايا التدافع المميت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 151 شخصًا، خلال احتفالات الهالوين في سيئول يوم السبت.

وقال يون: “إنه أمر مروع حقا…مأساة وكارثة السبت ما كان يجب أن تحدث أبدا”.

وأضاف: “كرئيس، وهو المسؤول عن حياة الناس وسلامتهم، قلبي حزين وأنا أكافح للتغلب على حزني”، وفقا لوكالة “يونهاب”.

وتابع أن “الحكومة ستحدد الفترة من اليوم وحتى انتهاء الحادث كفترة حداد وطني وستعطي الأولوية القصوى للشؤون الإدارية في إجراءات التعافي والمتابعة”.

وأعرب يون عن تعازيه في الوفيات، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، قائلاً إن “الحكومة ستدعم الاستعدادات الجنائزية وتعبئة الخدمات الطبية الطارئة بالكامل لعلاج المرضى، بما في ذلك عن طريق تعيين موظفين عموميين بشكل فردي لمن يحتاجون إلى المساعدة”.

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وقال: “الأهم هو تحديد سبب الحادث ومنع وقوع حوادث مماثلة…سنحقق بدقة في سبب الحادث ونجري تحسينات أساسية حتى لا تحدث حوادث مماثلة مرة أخرى في المستقبل”.