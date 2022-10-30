إصابة 7 أطفال أفغان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة

أُصيب سبعة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة أطفال في منطقة نهرين في ولاية بغلان الشمالية، يوم الجمعة، حسبما ذكر محمد أنور، وهو طبيب في مستشفى محلي، يوم السبت.

وقال الطبيب إن الأطفال كانوا يلعبون بعبوة ناسفة شبيهة بألعاب الأطفال في قرية نواباد في منطقة نهرين، يوم الجمعة، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.

وأفاد أنور أن جميع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، ينتمون إلى عائلة واحدة، وفقا لوكالة “شينخوا”.

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