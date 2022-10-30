مصرع 3 نساء روسيات في حادث التدافع بسيئول

لقيت امرأتان روسيتان مصرعهما في حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول، أمس السبت. بينما ما تزال امرأة أخرى ترقد في المستشفى، حسبما ذكرت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال ممثل عن السفارة لوكالة “سبوتنيك”، إن امرأة روسية كانت من بين 151 شخصا لقوا حتفهم في التدافع بينما أصيبت أخرى.

وأضاف: “أبلغتنا الشرطة عن امرأة أخرى متوفاة، حتى الآن هناك سيدتان لقيتا مصرعهما وأخرى مصابة في المستشفى”.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الأحد، أعلن وفاة المرأة الثالثة التي كانت تقبع في المستشفى ليرتفع بذلك عدد الروس الذين لقوا حتفهم في الحادث إلى 3 أشخاص، كلهم نساء.

رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع

ووفقا لمراسل “سبوتنيك”، فإن الحصيلة المحدثة للقتلى جراء التدافع يوم الأحد، بلغت 151 شخصا (97 امرأة و54 رجلا) لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون.