الرئيس الصومالي: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين في مقديشو

أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو.

موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس،: “قتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو”.

وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، السبت، بالهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي وسط العاصمة مقديشو، ما أسفر عن عدد من القتلى.

مقتل وإصابة العشرات في انفجارين وسط العاصمة الصومالية

وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم دوديشي، في مؤتمر صحفي، مقاتلي حركة “الشباب” المسؤولية عن الهجوم الانتحاري.