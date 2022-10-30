بايدن يغيب عن حضور قمة "أبيك" في تايلاند

أعلن البيت الأبيض غياب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقدة في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.‏

وستحضر نائبته، كامالا هاريس، القمة الآسيوية، ثم ستسافر بعدها إلى الفلبين برفقة زوجها، وفقا لبيان من البيت الأبيض، أمس السبت.

ولن يشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) في قمة “أبيك”، بسبب حضوره حفل زفاف حفيدته، بعدما أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن خططها للزواج في 19 نوفمبر في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر يوم 11 نوفمبر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (كوب 27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل أن يتوجه إلى قمة شرق آسيا في كمبوديا ومجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

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وقال البيت الأبيض في بيان له إن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى الفلبين ستعيد تأكيد وتقوية التحالف بين أمريكا والدولة الآسيوية، و”تؤكد على اتساع نطاق تعاوننا كأصدقاء وشركاء وحلفاء”.