الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انفجار صهريج بغداد

طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، بمحاسبة المسؤولين عن وقوع حادث انفجار صهريج في بغداد.

جاء هذا في بيان صادر عن البعثة، حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد.

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وقال البيان: “تعازينا القلبية لذوي الضحايا الذين سقطوا بانفجار صهريج قرب ملعب رياضي في بغداد هذه الليلة ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

وأضاف بيان البعثة: “ينبغي أن يُفضي التحقيق الشامل في سبب وظروف هذا الحادث المروع إلى المساءلة والوقاية”.

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن “القائد العام للقوات المسلحة، يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع (السبت) داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد”.

وأوضح أن الهدف هو “إطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث الذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة”.

قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن المعلومات الأولية حول حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية ليس عملا إرهابيا وإنما بسبب خلل فني.

وقال سليم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن “الانفجار وقع بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للعجلات الحمل”.