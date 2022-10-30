مصدر لـ"سبوتنيك": مصير "صفقة الحبوب" غير واضح لكن الأمل ما زال قائما

ذكرت مصادر خاصة لوكالة “سبوتنيك” أنه لا يوجد وضوح بشأن مصير “صفقة الحبوب” حاليا، مشيرا إلى أنه لا تزال الآمال قائمة.

وقال المصدر ردا على سؤال بشأن مصير “صفقة الحبوب”، إنه “في الوقت الحالي ليس هناك وضوح ولكن هناك لا يزال أمل بذلك”.

وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك على أثر الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.