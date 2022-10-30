مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية يدعو إلى تفعيل لجان الحراسة تحسبا لهجمات متوقعة من المستوطنين

توقع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إقدام المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم خلال الأيام المقبلة.

ووفق تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، “وفا”، حذر دغلس من هذا التصعيد، مؤكدا أنه سيشمل أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

مستوطنون إسرائيليون نفذوا أكثر من 100 اعتداء على فلسطينيين في 10 أيام

وقال: “هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس”.

ودعا دغلس إلى “إعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين”.

ولفت إلى أن “الليلة الماضية شهدت الكثير من الاعتداءات، وتكسير عدد من المركبات في محيط محافظة نابلس”.

وكان عدد كبير من المستوطنين قد انتشر في الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة سيارات المواطنين وتحطيم زجاج الكثير منها.