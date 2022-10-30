العراق… رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني يفصح عن ذمته المالية

قالت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، هو أول ‏المسؤولين في وزارته المفصحين عن ذممهم المالية، بعد أن نال ثقة مجلس النواب العراقي.‏

وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان لها إلى أن “هيئة النزاهة تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ليصبح أول المسؤولين في كابينته المفصحين عن ذممهم الماليَّة بعد نيلهم الثقة من مجلس النواب العراقي”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)

ووجه السوداني الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة بتقديم ذممهم المالية لهيئة النزاهة، خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ تسلمهم مناصبهم.

الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان

ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك يوم الخميس الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان “حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب”

وكتب السوداني عبر تويتر “بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب”.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.