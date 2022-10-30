بوتين يعزي رئيس كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع بالعاصمة سيئول

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في ضحايا حادث التدافع الكبير الذي وقع أمس السبت في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.

وبحسب الكرملين، قال بوتين في برقية التعزية “أرجو أن تتقبلوا تعازيّ الحارة في وفاة عدد كبير من الضحايا نتيجة هذا الحادث المأسوي في سيئول، وأرجو نقل تعاطفنا الصادق ودعمنا لعائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين”.

ووفقًا لمراسل “سبوتنيك”، أصدر مقر الطوارئ بيانا محدثًا عن عدد القتلى نتيجة التدافع يوم الأحد ، قائلاً إن 151 شخصًا (97 امرأة و 54 رجلاً) لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون.