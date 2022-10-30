اجتماع مرتقب بين مسؤولي وزارتي خارجیة الكويت وإيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأنه سوف يعقد اجتماع قنصلي مشترك بین إيران والکويت بعد ما یقارب 7 أعوام من قطع العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة “إسنا”، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع غدا الاثنين في الكويت بمشارکة مسؤولي وزارتي خارجیة البلدین.

وأضافت الوكالة أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماع عدة قضایا، بینها إصدار تأشیرات دخول للمواطنین الإيرانيين وبعض المشاکل المتعلقة بالرعایا الإيرانيين في الكویت ومسألة السفن التجاریة.

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ووفقا لـ”إسنا”، یترأس الوفد الإيراني في الاجتماع المدیر العام للشؤون القنصلیة في الخارجية الإيرانية.

وکان من المقرر أن یقام الاجتماع، خلال الشهر الماضي، لکن تم إرجاؤه بسبب حدوث بعض التغییرات خاصة في الخارجية الإيرانية.