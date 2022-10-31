الأردن… مرسومان ملكيان بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مرسومين ملكيين يقضي أحدهما بحل مجلس الأعيان، والآخر بإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.

وجاء في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة “عمون”: “صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022”.

وأضاف البيان أن مرسوما ملكيا صدر بتعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان بما في ذلك الرئيس فيصل الفايز الذي أصدر الملك في سبتمبر/ أيلول الماضي مرسوما بتعيينه لولاية ثانية.

ومجلس الأعيان هو الغرفة الثانية للبرلمان الأردني، ويتألف من 65 عضوا يتم تعيينهم من قبل الملك وفقا لما ينص عليه الدستور الأردني.