الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يؤكد تجاوز خلافات الأمس خلال تحضيرات قمة الجزائر

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الأحد، توافق مجلس وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة.

وأضاف زكي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أن “الخلافات التي كانت بالأمس تم تجاوزها”، مشيرا إلى أنه “جرى اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وتضمينها ضمن جدول الأعمال”.

واستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات ‏المرتقب رفعها للقادة العرب‎.‎

وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول، صباح اليوم، على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.

وبحسب موفد “سبوتنيك”، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.

توافد وزراء الخارجية العرب إلى مقر القمة بعد تأجيل اجتماعهم لأكثر من ساعتين

وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر، أمس السبت، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة رقم 31 لإقرارها.