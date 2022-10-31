مفوضة حقوق الإنسان الألمانية تلغي رحلتها إلى قطر قبل كأس العالم

ألغت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، رحلتها إلى قطر الأسبوع المقبل، مع تصاعد التوترات بين برلين والدوحة بشأن كأس العالم لكرة القدم.

كان من المقرر أن تزور لويس أمتسبيرغ قطر يوم الاثنين برفقة وزيرة الداخلية نانسي فيزر ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف.

لكن قطر استدعت يوم الجمعة سفير ألمانيا بسبب تصريحات من فيزر حول ما إذا كان ينبغي للدولة الخليجية استضافة البطولة. واجهت الدولة المحافظة انتقادات غربية بزعم سوء معاملة العمال المهاجرين، وكذلك “حقوق المثليين”.

أمتسبيرغ قالت في بيان: “التطورات في نهاية الأسبوع أوضحت لي مدى صعوبة إجراء محادثات مفتوحة وحاسمة كنت قد خططت لها مع الحكومة القطرية بشأن وضع حقوق الإنسان (هناك)”.

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في الوقت نفسه، أكدت وزارة الداخلية أن فيزر ستستمر في زيارتها. كان استدعاء قطر للمبعوث الألماني هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء سفير أجنبي بسبب تعليقات انتقادية.

وقال وزير خارجية الدولة الخليجية إن تصريحات فيزر “غير مقبولة واستفزازية” وتتطلب “توضيحا”. كما ندد مجلس التعاون الخليجي يوم السبت بالتعليقات.

قالت فيزر في تصريحات يوم الخميس، إن استضافة قطر لكأس العالم الشهر المقبل كانت “صعبة للغاية” بالنسبة لألمانيا، مضيفة: “هناك معايير يجب الالتزام بها والأفضل عدم منح البطولات لمثل هذه الدول”.

سلطت قطر الضوء على التحسينات الواسعة النطاق في سجل السلامة العمالية والصناعية في السنوات الأخيرة، والتي أشادت بها النقابات العمالية الدولية، ورفضت الادعاءات بانتهاك حقوق العمال.