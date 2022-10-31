مسؤول في "حزب الله" يقول إن أمريكا تريد تثبيت النازحين السوريين داخل لبنان وتوطين الفلسطينيين

قال نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، في لبنان، نعيم قاسم، إن المشروع الأمريكي في المنطقة هدفه “إراحة إسرائيل”، مشددا على أن المقاومة اللبنانية ستهزم هذا المشروع.
وأوضح نعيم، في تصريحات له نقلها موقع “الجديد” اللبناني، أن العقوبات المفروضة على المقاومة هي عقوبات ضد لبنان، مشيرا إلى أن “أمريكا تريد تثبيت النازحين السوريين في لبنان وتوطين الفلسطينيين من أجل أن تكون إسرائيل هادئة مطمئنة”.
وأضاف:
“العقوبات هي ضد لبنان وفتشوا عن إسرائيل”.
وتابع أن “كل المشروع الأمريكي هدفه إراحة إسرائيل”، مشددا على أن “المقاومة ستهزم هذا المشروع، ولن نقبل لبنان إلا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين في لبنان الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدهم
26 أكتوبر, 06:58 GMT
وأشاد قاسم بـ”الكثير من الإنجازات” لرئيس الجمهورية، اللبناني، العماد ميشال عون، مؤكدا أنه “استطاع أن يمنع يد الأجنبي من التحكم بلبنان، وساهم في نصرة المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، وفي تحقيق الانتصار في معركة فجر الجرود ضد التكفيريين، وعمل على إنجاز قانون الانتخابات لاختيار الشعب لممثليه”.
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