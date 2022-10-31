وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان المزيد من التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية

والتقى عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في البحرين اليوم، نظيره في الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، هنأ الوزير البحريني نظيره الكويتي “بمناسبة الثقة الأميرية وتكليفه بتولي مهام وزير الخارجية في دولة الكويت”.