بعد فرز 95% من الأصوات.. لولا يتفوق على بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية بالبرازيل

تمكن الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من التقدم على الزعيم الحالي جايير بولسونارو، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وفقا لبيانات من اللجنة العليا للانتخابات.

ومع فرز 69.86% من الأصوات في جولة الإعادة اليوم الأحد، حصل بولسونارو على 49.96%، بينما حصل لولا على 50.04%.

وفي وقت لاحق، أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية تقدم لولا دا سيلفا على الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بعد فرز 95 % من الأصوات، حيث حصل على 50.6% مقابل 49.38% لبولسارنو.

في وقت سابق من اليوم، بعد فرز 54.33% من الأصوات، حصل بولسونارو على 50.2%، بينما حصل لولا على 48.8%.

بولسونارو يتصدر الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع