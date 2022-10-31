فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو

وأجريت اليوم في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.

ومطلع الشهر الجاري، أجرت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات، وحصل لولا على 48.4%، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.