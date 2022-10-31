فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو

انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، اليوم الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، وفقا لبيانات من اللجنة العليا للانتخابات.
وأجريت اليوم في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.
وكانت استطلاعات للرأي نشرت يوم السبت، كشفت أن زعيم “حزب العمال” لولا دا سيلفا لديه أعلى فرصة للفوز.
بعد فرز 95% من الأصوات.. لولا يتفوق على بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية بالبرازيل
22:10 GMT
ومطلع الشهر الجاري، أجرت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات، وحصل لولا على 48.4%، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.
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